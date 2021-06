Nafta hind jätkab uljast tõusu, börsid ootavad Fedi suuniseid

Musta kulla hinda on turgutanud majanduste avanemine ja sellega kaasnenud järsk nõudluse kasv. Alates aasta algusest on hind kerkinud pea 50%. Seda hoolimata asjaolust, et naftakartell OPEC+ on vahepeal juba mitu korda tootmispiiranguid leevendanud ja leevendab neid nüüd veelgi.