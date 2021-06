Poliitiline risk hoiab Silvano aktsiat jätkuvalt surve all

Poliitilised tõmbetuuled on Silvano Fashion Groupi (SFG) aktsiat olulisemalt mõjutanud juba 2012. aastast, mil Vene väed hõivasid Krimmi poolsaare. Kuna Ukraina on üks ettevõtte põhiturge, siis aktsia hind langes kriisi jätkudes kahe aastaga 3,4 eurolt kaks korda 1,7 euroni. Silvano aktsiad pole tänaseni kümne aasta taguste tasemetele ligilähedalegi jõudnud ja seda suuresti Ukrainas jätkuva lahingtegevuse ja Valgevene poliitilise ummikseisu tõttu.

Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juhi Marek Randma hinnangul on praegune Silvano aktsia hind, mis kõigub 1,6 euro ligidal, igati õiglane väärtus. «Meie märtsist pärit hinnasiht Silvanole on 1,6 eurot ning siis oli aktsiale neutraalne soovitus,» rääkis Randma. «Silvano puhul tuleb tähele panna muude Tallinna börsi ettevõtetega võrreldes rohkem riske, kuna ettevõtte põhiturud asuvad Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas ning tootmine asub peamiselt Valgevenes. Seetõttu lisanduvad erinevad poliitilised ja valuuta riskid, mida Euroopa Liidus ja eurotsoonis opereerivatel ettevõtetel on vähem.»