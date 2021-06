Ehitussektorist kostab juba pikemat aega nurinat, et ehitusmaterjale pole kohati kas üldse saada või on koroonaaja piirangud hinnad kole üles ajanud. Samal ajal tabas Eestit, eelkõige Tallinna suur kinnisvaraostubuum, samuti ehitatakse omajagu. Kortereid ostetakse aga tihtilugu paberil, mis tähendab, et lepingu sõlmimise ja objekti valmimiseni võib kuluda pikki kuid.