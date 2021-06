Börsid ärevuses: USA tahab kahe aasta jooksul mitu korda intressi tõsta

Fedi juht Jerome Powell teatas, et lisaks intressimäärade ootusele hakkab Fed arutama ka võlakirjade tugiostuprogrammi kärpimist.

«Majandus on selgelt progressi teinud,» ütles Powell. Samas rõhutas ta, et konkreetsete sammude üle hakatakse alles rääkima. Keskpankurid kardavad, et rahatrüki keskkonnas läheb ilma sekkumata inflatsioon liiga kõrgeks ja hakkab teistpidi majandust segama.