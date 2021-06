Reisipiirangute leevenemine kergitab lennufirmade aktsiaid

Uudis eilselt USA Fedi kohtumiselt, kus arutati võimalust, et 2023. aasta lõpuks tuleb riigis vähemalt kaks korda baasintressimäära tõsta, viis väärtpaberiturud Euroopas miinusesse. Ka USA futuurid ennustavad, et New Yorgi börs alustab tänast kauplemispäeva langusega.

Turutrendile vastassuunas liiguvad aga reisi- ja lennufirmade aktsiad, sest Suurbritannia plaanib viimaks asuda reisipiiranguid leevendama. Nimelt kaalutakse saareriigis võimalust lubada vaktsineeritud inimesed taas ilma tüütute koroonatestide ja liigse bürokraatiata reisima.

Lennufirmade Wizz Airi, British Airwaysi omanikfirma IAG, EasyJeti ja Ryanairi aktsiad kerkisid täna hommikul ligi neli protsenti. Suured reisifirmad nagu TUI ja Jet2 kallinesid samuti ligikaudu neli protsenti.

Hotelliketi Premier Inn'i omanikfirma Whitbreadi aktsiahind kerkis 3,7 protsenti pärast seda, kui ettevõte teatas, et hotellide broneeringud turismipiirkondades on suvise reisihooaja eel hüppeliselt kasvanud. Ligi 5 protsenti kallines ka Briti rongifirma Trainline, kui tuli teade, et kontserni piletimüük on kasvanud kriisiaja kõrgeimale tasemele.