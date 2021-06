Eesti aktsiad, mis teiega lahti on?

Võrreldes möödunud nädalaga on mu portfell kerkinud 0,74% ehk peaaegu 225 euro jagu. Seekord ei ole süüdi mitte palgaraha vaid tõepoolest aktsiad ise. Börside kohta räägitakse, et need on kõrgel ja peavad ükskord alla tulema, aga ausalt öeldes olen ma seda juttu täpselt senikaua kuulnud kui ise investeerinud olen. Mis on juhtunud? Jah, börsid ongi all põhjas ära käinud, aga siis jälle tagasi tulnud.

Tundub, et praegu liiguvad mulle ebasobivas suunas just Eesti aktsiad. Need portfelli lisaeurod on mulle toonud Blackstone, Nio ja Netflix. Blackstone‘iga olen väga rahul, sest puhtalt rahaliselt ongi tema mulle seni kõige suuremalt kasumit tootnud (tõestus all panga screenshotil). Sattusin sel nädalal uudistest lugema, et lõpuks on kätte jõudnud panga- ja finatssektorite aktsiate tähetund ja peale 10aastast kiratsemist on just nendest saanud börsi parimad. Selles valguses pani Wise‘i, endise nimega Transferwise‘i teade, et nad vist ikkagi tulevad Londoni börsile, mul kõrvad liikuma. Kas ma tahaksin seal osanik olla? Põhimõtteliselt küll, aga enne kui otsuse teen, tahan näha, mis hinnaga see aktsia Londoni börsil kauplema pääseb ja kas minu hammas sellele peale hakkab.

Mari stardikapital Olen kontole aja jooksul kandnud 17 600 eurot. 7000 oli summa, millega 2017. aastal alustasin, 10 000 tuli sama aasta lõpus raieõiguse müügist Alates selle aasta maikuust olen iga kuu 300 eurot palgaraha kontole kandnud, praeguseks kokku 600 eurot. Ehk ise olen pannud kontole 17600 eurot, ülejäänud portfelli maht on tulnud aktsia hinna tõusust ja dividendidest.

Aga noa selga on mulle löönud koduturu aktsiad: Merko Ehitus, Harju Elekter ja Coop Pank on oma tõusujõu kaotanud ja portfellist vastukaaluks raha välja viinud. Merkost saan ma veel aru: siin tuli ridamisi uudiseid, kuidas ettevõte Lätis lätlastega ja kodumal Fausto Capitaliga kohut käib, aga senikaua kuni kraanad püsti on, pole suuremaks hirmuks põhjust.

Ainsana saan kiita Tallinkit, kes nädalaga vähendas mu kahjumit 11 euro võrra 212 eurole. Tallink on hakanud tasapisi kruiise taastama ja kui nüüd normaalne liiklus Soomega ka taastub, siis võiks ka aktsia hinda liikumine sisse ronida.

Joone all olen ikkagi plussis. Kui vaid saaks nii, et samal ajal kui ühed aktsiad tõusevad, teised külgsuunas liiguksid ja mitte kunagi ei langeks! See oleks iga investori unistus, aga mul pole portfellis vist iialgi sellist asja juhtunud.

Äärepealt oleksin sel nädalal Nio maha müünud: aktsia oli minu jaoks portfellis tervelt 20% plussis ja arvasin, et on vist hea hetk kasumit võtta, aga sama asja arvasid samal päeval vist tuhanded teised investorid üle kogu maailma ja enne kui ma jaole sain, oli aktsia taas allapoole müüdud. Aga ega ma lepi, siis ootan edasi!

Säästmise võlu on see, et kui mulle alguses tundus, et mul polegi väga raha, millega investeerida, on kuu aega ikka nii pikk aeg, et kui ma jälle 300 eurot kontole kannan, siis näen, et võiksin tehinguid teha küll! Vaba raha hulk on mul jälle peaaegu märkamatult peaaegu 3700 euro juurde kasvanud, sellega osta või üks Amazoni aktsia!