David Guetta müüb oma muusikakataloogi 100 miljoni dollari eest

Warner Music on asjaga kursis olevate inimeste sõnul jõudnud kokkuleppele David Guetta muusikakataloogi ostmises ja sõlminud muusikuga uue plaadilepingu, mille väärtus ületab 100 miljonit dollarit, vahendab Financial Times.

53-aastane Prantsuse DJ ja produtsent, kes on selliste hittide nagu «Titanium» ja «Play Hard» taga, on üks noorematest muusikutest, kes on saanud kasu muusikaõiguste kasvavast nõudlusest. Antud tehing on üks viimaseid näiteid muusikaõiguste turu õitsengust, kuna sektor on taas tõusuteel.

Warner omandab Guetta kahe aastakümne jooksul salvestatud muusika kataloogi ning leping sisaldab ka kokkulepet tulevaste salvestuste kohta. Ettevõtted ei avalikustanud tingimusi, kuid asjaga kursis oleva isiku sõnul oli hind üle 100 miljoni dollari.

«Paljud inimesed pöördusid meie poole, et väljendada huvi Davidi kataloogi vastu,» ütles Guetta mänedžer Jean-Charles Carre. Guetta ütles, et see tehing aitaks kaasa «oma ulatusliku kataloogi töötlemisele ja karjääri jätkamisele».

Muusikud alates Bob Dylanist, Blondie'st ja Stevie Nicksist on hakanud oma laulukatalooge meelsasti müüma, sest nende hinnad on tõusnud ja pandeemia ajal puuduvad tuuritamisest saadavad sissetulekud. Tehingute sõlmimise hoog on viimase viie aasta jooksul laulude autoriõiguste väärtust sisuliselt kahekordistanud.