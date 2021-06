CureVac kaotas pea poole oma väärtusest pärast Covid-19 vaktsiinitestide ebaõnnestumist

CVnCoV nime all tuntud vaktsiinisüsti ebatõhusus ilmnes umbes 40 000 vabatahtlikuga tehtud uuringu vaheanalüüsist. CureVac mainis ka varem kolmapäeval, et uued koroonaviiruse variandid on osutunud takistuseks, vahendab Reuters.

BioNTech/Pfizeri ja Moderna vaktsiinide, mis sarnaselt CureVaciga põhinevad mRNA tehnoloogial, hilisema faasi uuringutes oli tõhusus üle 90 protsendi, kuid need toimusid siis, kui koroonaviiruse algversioon oli domineeriv. Nende vaktsiinide andmed on aga seni siiski näidanud, et nende kaitse uute variantide vastu on ainult mõnevõrra nõrgem.