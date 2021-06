Allan Martinson: nii head aega raha küsimiseks pole veel kunagi olnud

Ettevõtte loomise ja haldamise teenust pakkuva Xolo juht Allan Martinson ütles, et koroona-aasta mõjus neile suurepäraselt: kliente tuli juurde ja nüüd andsid ka investorid kasvuks lisaraha. Praegu on jõutud peaaegu 80 000 kliendini, aga suured lootused on pandud uuele turule Hispaaniale, kuhu minnakse meie mõistes FIEsid püüdma ja konkurente hinnaga lööma – kui kohalikud hinnad algavad 50st eurost kuus, siis nemad lähevad ligi 20eurose paketiga turule. Sisuliselt hakkab Xolo hispaanlastele pakkuma võimalust ilma firmata äri ajada.

Hinnasõda saab Martinson endale lubada, sest kasum ei ole eesmärk. „Ma mõtlen juba uuele finantseerimisraundile ja investorid on öelnud, et nemad kasumis ettevõttesse ei tahagi investeerida – nii kui raha üle jääb, tähendab see, et ettevõttes on kasv otsas,“ ütles Martinson. Raha küsimiseks ei ole aeg tema sõnul üldse kunagi nii soodne olnud kui praegu. Kõik otsivad finantseerimisvõimalusi ja seljataga on ka koroona-aasta, mis rikaste vara veel suuremaks paisutas. Eurod ja dollarid otsivad kohta, ole mees ja korja üles.