Taani meemiaktsia kaotas enamiku väärtusest pärast ravimi tagasilööki

Orphazyme teatas reedel, et nende taotlus FDA heakskiidu saamiseks arimoklomoolile, mis on geneetilise haiguse Niemann-Picki tõve C-tüübi ravi, ei olnud edukas. Selle tulemusel prognoosis firma, et selle aasta tulud jäävad oodatust väiksemaks ja ärikahjum on oluliselt suurem, mis sunnib ettevõtet kulusid kärpima.

«Orphazymel ei ole raha ega olulisi projekte. Investorid on pannud oma raha täiesti ebareaalsesse stsenaariumisse, mis on ajendatud «meemitendentsidest»,» kirjutas Põhjamaades tegutsev börsimaakler Nordnet oma klientidele saadetud teates.

Orphazyme, mis on noteeritud Kopenhaagenis ja New Yorgis, prognoosib nüüd 2021. aastal 670-700 miljoni Taani krooni (90-94 miljonit eurot) suurust ärikahjumit, samas kui varasemalt prognoositi 100-150 miljoni krooni suurust kahjumit.

Ettevõte ütles, et FDA on oma kirjas öelnud, et ravimi tõhususe tõestamiseks on vaja täiendavaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid tõendeid. Ravimitootja ütles, et nad jätkavad dialoogi FDA-ga ja jätkab ravimi heakskiitmise taotlemist Euroopas.