Euroopa aktsiad, mis ohustatab toorainete inflatsioon kõige enam ja kõige vähem

Bloombergi tooraineindeks on kõrgeimal tasemel alates 2015. aasta keskpaigast ja on aastaga üle 50% tõusnud. Kuigi Barclays'i töörühm märkis, et selle põhjuseks oli eelmisel aastal langenud toornafta hind, on nüüd näha laiapõhjalist inflatsiooni näiteks põllumajanduse ja pakendamise sisendkuludes, mida on süvendanud nõrk USA dollar, vahendab finantsleht Barron's.

«Kuna Covidiga seotud kulud ei ole täielikult langenud, on tooraine ja tarneahela kulude inflatsioon kõrgel tasemel ning sellest on saanud sektori peamine investorite mure,» ütlesid Barclays'i analüütikud klientidele saadetud kirjas.

Nad kaardistasid 1% suuruse sisendkulude inflatsiooni teoreetilise mõju aktsiapõhisele kasumile, märkides, et nad ei teinud ühtegi eeldust riskimaandamise, hinnakujunduse või tootlikkuse parandamise kohta, mis on ettevõtete jaoks viisid, kuidas kompenseerida kulude kasvu. «Siiski toovad graafikud esile ettevõtted, mille tooraineriskid on liiga suured ja mida seega tasuks jälgida,» lisasid nad.

Euroopa tarbekaupade ettevõtted, mis on kõige enam ja kõige vähem mõjutatud toorainete inflatsioonist. Illustratsioon: Barclays Research

Hügieenitooteid valmistav kontsern Ontex, toidukontsern Glanbia ja Belgia šokolaaditootja Barry Callebaut on kõige enam mõjutatud toorainete inflatsioonist. Näiteks 1%-line sisendkulude inflatsioon mõjutaks Ontexi kasumimarginaali 15% võrra, ning samas on kõigi kolme ettevõtte sisendkulude osakaal müügist suhteliselt kõrge - 55% kuni 70%.