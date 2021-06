PRFoods sai suuromanikelt lisaraha

Kalatootja PRFoods teatas, et jaotas sel nädalal lõppenud allutatud võlakirjade pakkumise järel huvilistele 237 võlakirja koguväärtusega 2,37 miljonit eurot. See tähendab, et algsest pakkumisest läks loosi vaid 67,7% kõikidest võlakirjadest.