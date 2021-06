Legendaarne investor kuulutab turgudele kõikide krahhide ema

Scion Asset Managementi juht Micael Burry ütles oma Twitteriküljel, et praegune haip meemiaktsiate ja krüptorahade ümber teeb ainult üht – meelitab tavainvestoreid börsidele just enne suurt krahhi.

„Kõik,mida see haip ja spekulatsioon teeb, on see, et ta meelitab ligi jaeinvestoreid enne kõikide krahhide ema. Kui krüpto kukub triljonite dollarite tasemelt või meemiaktsiad kukuvad kümnete miljardite tasemelt, siis on kaotused riigisuuused. Ajalugu pole muutunud,“ ütles Burry. Ta ütles, et kaotas ise hiljuti suurelt Titaniumi tokeniga.

Burryl on täiesti õigus selles, et jaeinvestorid praegu suurelt börsile pürgivad. Koroonakriisiaegsed piirangud ja osade riikide rahaline toetus ja väga odavad ja mugavad kauplemisäpid on börsiaktsiate populaarsusele kõvasti kaasa aidanud. Investeerimispank JP Morgan teatas äsja, et kui tänavune aktsiate buum jätkub, siis toovad ainuüksi jaeinvestorid tänavu börsile triljoni dollari väärtuses raha.

Börsibuumile on lisaks hoogu andnud riikide lõtv rahanduspoliitika, mis ideaalis peaks toetama ettevõtete investeeringuid, aga mis praktikas on tekitaud varade – kinnisvara ja aktsiate – inflatsiooni. Kuna raha kaotab väärtust ja iga päev kõlavad hoiatused aina kiirenevast inflatsioonist, otsivad kõik võimalusi, kuidas oma sääste kasumlikult investeerida. Sealjuures ei ole küsimus mitte ainult börsiaktsiates: käiku lähevad krüptorahad, idufirmad, inimeste ja ettevõtete võlad – kõik, mis lubab natukenegi oma raha inflatsiooni eest kaitsta, sest pangadeposiit on täiesti mõttetuks muutunud.

Burry pani aluse oma suuremale varandusele viimase finantskriisi ajal kui panustas mädade kinnisvaralaenude vastu. Kui tuli ilmsiks, kui mädad need ikkagi on, tabas neid müügipaanika ning kuna Burry oli neid lühikeseks müünud, teenis ta ühena vähestest nende pealt suure summa.