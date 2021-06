Balti börsidel algab suur kauplemispüha

Balti turgudel on jaanipäeva paiku mitu kauplemispüha, kuid kolmes riigis erinevalt. Kõige tõsisemalt võtab jaane Läti, kes suleb börsi kolmapäevast reedeni. Tallinna börs on suletud kolmapäeval ja neljapäeval, Leedu paneb börsi kinni vaid neljapäevaks.

Hommikul olid valdavalt languses suuremad Aasia turud, kõige kõvem kaotus tabas 3,3 protsendiga Jaapani Nikkei indeksit. Ka USA futuurid on veel peale reedest langust kergelt punases. Finantsmeedia hinnangul muutis investorid ettevaatlikuks USA Fedi väljaütlemine eelmisel nädalal, et intressimääru võidakse hakata taas tõstma. Kuigi mingit tõstmise graafikut ei ole ning pole ka teada, kui palju tõstetakse, tegi see osad investorid ettevaatlikuks.