Admiral Markets laieneb Jordaaniasse

Ettevõte avab Jordaania pealinnas Ammanis kohaliku esinduse 10 töötajaga. Tegemist on esimese Eesti ettevõttega, mis on riigis loonud oma kohaloleku ja samuti esimene Euroopa päritolu finantsettevõte, kes seal tegevust alustab, teatas Admiral Markets.

Kuigi ametlik riigikeel on Jordaanias araabia keel, kõneldakse ajaloolistel põhjustel samuti inglise keelt. «Kuigi Jordaania naaberriigid ei ole tuntud poliitilise stabiilsuse poolest, on Jordaania suutnud konflikte tänapäeval vältida. Meie jaoks on asjakohane selle riigi võrdlus Šveitsiga,» märkis Bogatenkov.