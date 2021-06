Norwegian Airi juhtkond vallandas üllatusliku käiguna oma tegevjuhi

Muudatuse põhjust ei ole välja toodud. Juhatuse esimees Svein Harald Oeygard ütles oma avalduses, et Karlsenil on «pädevus, keskendumine, usaldus ja pühendumus, mis teeb temast parima valiku Norwegiani tegevjuhi ametikohale», vahendab AP.

Raskustes olev lennufirma on võidelnud koronaviiruse pandeemia tagajärgedega ja võlgade restruktureerimise kavaga. Eelmisel kuul teatas Schram, et Norwegian «on päästetud». See väide tuli pärast seda, kui Norwegian oli lõpetanud päästeplaani, kaasates 6 miljardit krooni (587 miljonit eurot) tähtajatute võlakirjade ja uute aktsiate kaudu.

Norwegian teatas, et nad on vähendanud oma koguvõlga kava alusel, mille on heaks kiitnud pankrotikohtud Iirimaal, kus nende lennukid on registreeritud, ja Norras. Kohtud nõudsid, et lennufirma kaasaks vähemalt 4,5 miljardit krooni (440 miljonit eurot) osana kahe riigi pankrotikaitsest väljumise programmist.