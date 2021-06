Nafta hind tegi taas uue rekordi

Nii kõrget nafta hinda kui praegu nähti viimati 2018. aastal, kuid sealtmaalt on ta järsult langenud. Tänavu aasta alguses sai hinnaralli uue hoo sisse, kui selgus, et majandused ja riigid keeratakse koroonapiirangutest lahti ning nõudlus nafta järele on kärmelt taastumas. Hinnatõusule ei ole piiri ette saanud ka naftakartelli OPEC+-i sellesuvised tootmispiirangute leevendamised. Seda enam, et võib eeldada, et naftast elatuvad riigid ei kiirusta ehk üleliia kõrge hinna korral kõiki naftakraane avama. Viimastel kuudel on nafta hinda allapoole suruda suutnud ainult ootus, et Iraan pääseb piirangutest vabaks ja pääseb taas oma barrelitega maailmaturule. Kuna USA on pannud Iraani sanktsioonide alla, on praegu Iraani nafta suurimaks ostjaks Hiina.