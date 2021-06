Panin viimasel minutil riskiraha mängu

Ma jälgisin igasugu nutikaid ülekäiguradu ja muid liiklusvidinaid tootva Bercman Technolgies´ ümber käivat meediatralli tükk aega üsna külmalt. Mis loeb mulle see, kui mõni Eesti staarinvestor midagi märgib või ei märgi, sest - nagu ütlevad kõik rikkaks saanud inimesed - oma pea peab ikka endal otsas olema! Ja pärast on aktsiad nagunii börsil ja sealt saab neid ju ka osta, kui kihk ka peale märkimisperioodi tekkima peaks.

Miks mitte märkida

Olen olnud seni täiesti tavaline aktsiainvestor, sekka mõned suured indeksfondid. Suurt tõmmet suure riski järele pole ma tundnud: pole mul veel ei Funderbeami kontot, võimenduslaenu ega isegi bitcoini mitte.

Aga idusektor on sama tulikuum kui praegune Eestimaa suvi ja kuna Funderbeami konto avamine läheb mul üle kivide ja kändude, siis vaatasin Bercmanile nii sügavalt otsa kui oskasin.

Kõigepealt: firma tegutseb ehk neli aastat, aga päristegevust on neil ette näidata napilt kaks ja õige müük läks käima alles sel aastal. Edaspidine on vaid lootus, mille kohta tutvustuses öeldakse, et aastal 2024 jõutakse umbes 4 miljoni euro suuruse käibeni ja kasum jõuab ka vaat et miljoni alla.

Ega ma lootust maha ei tee – ega ükski ettevõte pole kohe sündides miljonikasumis, saati siis tänapäevased idufirmad, kelle jaoks on kasum patt ja kasv põhiline. Lihtsalt praegu on minu jaoks prognooside tegemine mõttetu, sest seda ei tea ei mina ega ka Bercman ise, kas mingis määramatus tulevikus müüakse 100, 1000, miljon või hoopis null ühikut aastas.

Firma juhtkond andis mõista, et ega neil otseselt valu ei ole minu raha võtta – neil on taga näiteks ettevõtja Kuldar Leis, kes on varem õla alla pannud ja vast paneks tulevikus ka. Mis need paarsada tuhat eurot ikka tänapäeval ära ei ole? Pigem loodetakse, et kui nad on Nasdaqil, siis teistes riikides vaadatakse, et ehk pole päris Ida-Euroopa pätid, kui pärisbörsil tegutsevad. Firma aktsiad noteeritakse First Northi alternatiivbörsil. Ühesõnaga, investor osaleb lihtsalt ettevõtte PR-kampaanias.

Siis tuleb vaadata, kes on kliendid. Reeglina ikka kohalikud omavalitsused, aga kogu aeg kurdetakse, et maksumaksjaid on vähe ja omavalitsustel raha pole. Kas nad jõuavad ja tahavad endale sellist lisakulutust teha? See selgus küll, et kui omavalitsus saaks sellise elegantse kombo, kus vilkuv ülekäigurada saadab ka liikluspättidele trahve otse koju kätte, siis oleks tahtjaid ukse taga nagu murdu. Seni ei luba seda vähemalt Euroopas andmekaitseseadus.

Miks ma ikkagi suvekuumaga 240 eurot mängu panin?

Esiteks, Bercman on omale taha saanud Cleveroni ja Eesti Energia inimesi. Ehk saavad nad paari ülekäiguraja müügiga hakkama, et mulle see 3,4 eurot aktsia kohta tagasi teenida. Tegelikult peaks sellises olukorras vaatama firma kõige olulisemat inimest ehk müügimeest – kui too suudab hästi moosida, on lootust, et Euroopa linnad ikka omale need mõnekümned tuhanded eurod uue tehnika soetamiseks leiavad. Mis praegu Bercmani aktsiaid tõsta võib, on uued eurorahad, kus tavaliselt leiab ikka miljoneid uute ja põnevate asjade katsetamiseks.

Natukene hakkas mängima ka mingi imelik nostalgia ja patriotism: no ikkagi väikesest Tartust, ikkagi omad, ikkagi Eesti IT-lahendus. Ja mis see 3,4 eurot ikka ära ei ole? See on ju nagu pakk jäätist! Olgu, äri ei ole selline selge nagu näiteks Saunumil, aga äkki ikka õnnestuvad, sest on tulevikuvaldkond? Väike spekulatsioonivärelus lõi ka kohe hinge sisse: mis siis, kui märgitakse üle, tahtjaid on palju ja aktsia kohe tõuseb?

Vot selliste asjade pärast öeldaksegi, et börs on nagu kasiino, sest mina märkisin praegu 70 Bercmani aktsiat hinnaga 3,4 eurot tükk. Märkimistasu oli LHVs 3 eurot, nii et kokku läks see tulevikupilet mulle maksma 241 eurot. Peaaegu ühe kuu investeerimissäästud. Kuna portfell on mul tõusnud üle 30 000 euro, siis on see summa mu jaoks nii väike, et kui Bercmaniga ka kõige hullem juhtuma peaks, siis rehman ainult käega ja lähen eluga edasi.