Bitcoin hind langes esimest korda alates jaanuarist alla 30 000 dollari

Kell 15.30 oli bitcoini hind langenud 9% 29 634 dollarini. Viimati nähti nii madalat taset jaanuaris. Kauplejad on hoiatanud, et aktsia murdumine alla 30 000 dollari võib kaasa tuua kaasa suurema languse, vahendab CNBC.

Tehnilised analüütikud on jälginud graafikutel 30 000 dollari taset kui peamist toetustaset pärast seda, kui krüptoraha oli maikuu krahhi ajal langenud selle taseme lähedale. Analüütikud, kes uurivad graafikuid, et teha ostu- ja müügiotsuseid, usuvad, et järgmine toetustase, mida tuleks jälgida, võib nüüd olla isegi nii madalal kui 20 000 dollarit.

Krüptovarade haldamise ettevõtte Galaxy Digitali tegevjuht Mike Novogratz ütles CNBC saates «Squawk Box», et bitcoin võib pärast teisipäevast liikumist veel tagasi tõusta, kuid järgmise toetustasemeni on märkimisväärne langus.

«30 000 dollarit, näeme, kas see püsib päeva jooksul. Me võime mõneks ajaks sellest allapoole kukkuda ja siis jälle kõrgemal sulgeda. Kui see (toetustase) tõesti murdub, siis on 25 000 dollarit järgmine oluline toetustase,» ütles Novogratz. «Ma olen vähem õnnelik kui 60 000 dollari juures, aga ma ei ole närvis.»