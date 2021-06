GameStop kaasas aktsiate müügiga üle miljardi dollari

Videomängumüüja on käputäie firmade seas, mis on saanud tänavu tuntuks niinimetatud meemiaktsiatena. Fenomeni käigus on raskustes firmade aktsiaid ostvad väikeinvestorid läinud vastamisi suurte institutsiooniliste investoritega, kes nende firmade aktsiaid lühikeseks müüvad.