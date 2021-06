Eesti ja Soome noored investeerivad üha aktiivsemalt

Soome Nordea panga uuringust selgus, et soomlaste investeeringud on pandeemia ajal kasvanud ligi kaks korda, keskmiselt 3981 euroni aastas. Veel 2018. aastal investeerisid põhjanaabrid keskmiselt vaid 2000 eurot aastas. Eriti aktiivsed on noored täiskasvanud, tervelt 88 protsenti 25–30-aastastest märkis küsitluses, et investeerivad ja säästavad, kirjutas Taloussanomat.