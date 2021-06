Investorid jooksid Bercmani aktsiatele tormi

«Nii suur ülemärkimine tuleb meile väga suure positiivse üllatusena. Oleme teadnud, et lahendame ühiskonnale olulist probleemi ja liikunud siht silme ees edasi. See toetus ja usk, mida märkimisperioodi jooksul Bercmani vastu üles on näidatud, tähendab meile väga palju. See kinnitab, et liigume oma eesmärkidega õiges suunas. Nüüd asume täiskäigul ellu viima Bercmani visiooni ja planeeritud tegevusi,» kommenteeris Bercman Technologies AS-i asutaja ja tegevjuht Mart Suurkask.

Avalikult pakuti kuni 200 000 aktsiat, Bercman Technologies AS jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 40 000 aktsia võrra, kokku kuni 240 000 aktsiani. Ühe aktsia hinnaks oli 3,4 eurot, millest 10 senti on nimiväärtus ja 3,3 eurot ülekurss. Pakkumise käigus märgiti 4110 investori poolt kokku 2 896 336 aktsiat 9 847 542,4 euro eest ehk pakkumine on 14,48 korda üle märgitud alumisest investeeringu kaasamise summast (680 000 eurot).

Bercman Technologies AS otsustas kasutada aktsiate arvu suurendamise võimalust ja jaotada kokku 240 000 uut aktsiat. Pakkumisest laekuv 816 000 euro suurune summa suunatakse müügimeeskonna laiendamisesse ja eksporditegevuse suurendamisesse. Lisaks soovib ettevõte edasi arendada olemasolevaid ja uusi tooteid ning tugevdada ja laiendada tiimi.

Uued aktsiad jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmisel põhimõttel:

• Kõigile investoritele, kes märkisid, jaotatakse vähemalt kuni 30 aktsiat;

• Kõigile üle 30 aktsia märkinud investoritele jaotatakse aktsiaid proportsionaalselt märgitud aktsiate arvule.