Maailma suurimat krüptoplatvormi tabas Suurbritannia valus keeld

Reedel hoiatas Jaapan ühe maailma suurima krüptobörsi Binance’i eest. Sellepeale reageeris ettevõte nõnda, et lõpetab esialgu Ontario (Kanada) ärisuuna. Ontario elanikud saavad siiski vähemalt aasta lõpuni platvormil edasi kaubelda. Nüüd teatas ka Suurbritannia finantsinspektsioon, et tahab sisuliselt Binance’i tegevuse ära keelata.

Kui täpselt järgi vaadata, siis ei keelusta britid otseselt kogu tegevust, jutt käib Binance’i platvormil pakutavatest krüptoderivatiividest. Bitcoini ja teisi detsentraliseeritud krüptorahasid tohib ikka edasi kaubelda, sest need ei kuulu saareriigis otseselt regulatsiooni alla. Sealne finantsinspektsioon sõnastas keelu selliselt, et Binance’il ega ühelgi teislel tema kontserni ettevõttel pole Suurbritannias luba reguleeritud krüptotoodetega kaubelda – Suurbritannias lähevad regulatsiooni alla derivatiivide ja väärtpaberite mõiste alla kuuluvad varad. Tesite seas futuurilepingud ja sedasorti tokenid, mis töötavad nagu aktsiad või võlakirjad ja on tsentraliseeritud iseloomuga.