Bigbank annab Trebor Agrole 18 miljonit eurot investeerimislaenu

«Bigbanki strateegia on suurendada põllu- ja metsamajanduse valdkonna mahtusid. Moodustasime eraldi osakonna, mis on täielikult põllu- ja metsamaa finantseerimisele spetsialiseerunud,» ütles Põder pressiteates, lisades, et võrreldes 2020. aasta esimese kuue kuuga on Bigbanki põllumajandussektori laenude maht tänavu Eestis kuus korda kasvanud.