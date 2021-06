Burberry lahkuv juht surus aktsia langusesse

Burberry aktsia kukkus täna ennelõunal 7,2%. Põhjuseks pole miski muu kui asjaolu, et firma praegune juht Marco Gobbetti teatas, et tema tüürib ettevõtet vaid aasta lõpuni ja läheb siis parematele jahimaadele. Teisisõnu, on ta saanud pakkumise luksuslike nahktoodete loojalt Salvatore Ferragamolt ning asub uuest aastast seal juhina tööle.