Advokaat selgitab: millal on krüptoplatvormil luba vaja ja millal mitte

Selleks, et võtta tarbijalt eurosid ja anda talle vastu bitcoine, ei ole mitmetes riikides luba vajalik – nii on näiteks Suurbritannias. Eestis on seevastu taoline krüpto vahetusteenus tegevusloakohustuslik. See tähendab, et Eestis on ilma loata krüpto tavalise raha vastu vahetamine keelatud.

Aga veel olulisem on see, et reguleeritud võivad olla ka muud krüptoteenused peale vahetusteenuse. Näiteks krüptoinvesteerimise teenus, kus ettevõte võtab tarbija bitcoini, investeerib selle ja lubab tarbijale hõlptulu. Samuti näiteks kauplemine stabiilsuskrüptoga (nn stablecoin, nt USDT), sest stablecoin võib olla väärtpaber. Eeltoodud tegevuste jaoks on üldreeglina vaja nn kangemat finantseerimisasutuse tegevusluba (nt investeerimisühingu või fondivalitseja luba).

Kuidas saada aru, kas luba on konkreetse krüptoteenuse osutamise jaoks vajalik või mitte? Oluline on kõrvutada krüptot rahaga. Kui tavalise rahaga on teenuse osutamiseks luba vajalik, siis on see ilmselt vajalik ka krüptoteenuse osutamiseks. Asjatundjale peaks olema mõistetav, et tarbijalt eurode võtmine, nende investeerimine ja hõlptulu lubamine on tugevalt reguleeritud ja selleks on vaja luba. Lõppeesmärk on ju kaitsta tarbijaid. Selge arusaama omamine on sealjuures ülimalt oluline, sest finantsteenuse osutamine ilma loata on kriminaalkorras karistatav. Kui asjad on hapud, ei pruugi karistus piirduda järelvalveorgani näpuviibutuse või rahatrahviga, vaid järgneda võivad vanglatrellid.