Investeerimisega mittetegelevatest inimestest ütles 27%, et nad saaksid ühes kuus investeerimiseks kõrvale panna 20–50 eurot, ilma et see avaldaks märgatavat mõju nende tarbimisharjumustele. Ühes kuus investeeriks 50–100 eurot viiendik vastanutest ning sama palju on neid, kellel ei ole võimalik investeerimiseks säästa. Siiski märkis 9%, et nemad suudavad investeerida vähemalt 200 eurot kuus.