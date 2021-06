Haruldane ümbrik osteti 8,1 miljoni euro eest

Antud nn. ballikutse ümbrik on üks kolmest säilinust. Üks ümbrik on Briti kuninganna margikogus ning teine Briti raamatukogu filateeliakollektsioonis, mis ei jõua kunagi erakogujate omandusse. Lisaks on Mauritiuse mark veel kahel mitte-maskiballi kirjal, mis on kollektsionääride kätes. Ühel nn. Bombay kirjal on kaks Mauritiuse esimest marki ja teisel nn. Bordoo kirjal on nii Mauritiuse esimene kui teine mark. Viimast peetakse üheks maailma kallimaks postisaadetiseks.