Et Eesti pensionisüsteem oma praeguste sammastega suudab tagada pensionärile maksimaalselt 40 protsenti tema viimasest palgast, tähendab see, et kui inimene tahab pensionil hästi elada, peab ta ise suurema osa vajaminevast rahast hankima. Pensionisammastest võib rääkida. Iseenda säästmisest ja investeeringutest peab rääkima. Riigi poolt saadav on justkui pisike boonus.