Ekspert: krüptoraha vähendab küberkurjategijate riske

«Lunavararünnakute kasv on otseselt seotud krüptoraha võimaluste avardumisega,» märkis FireEye juht Kevin Mandia CNBCile. «Pole kahtlust, et krüptovaluutade laialdasem levik annab kurjategijatele võimaluse pärast IT-süsteemidesse sissemurdmist nõuda oma ohvritelt lunaraha ja seda anonüümselt näiteks 10 000 kilomeetri kauguselt mõnest turvalisest asukohast.»

Mandia ütles, et kuigi teadlikkus küberturvalisuse osas on tublisti paranenud, näitavad viimased tähelepanu pälvinud juhtumid, et firmadel on endiselt suuri probleeme lunavararünnakute ennetamisel.