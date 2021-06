Saunumi kerised jõuavad Kodulahe korteritesse

«Meie soov on panna alus pikemale partnerlussuhtele, et ka meie edaspidi valmivate kodude elanikud saaks nautida head ja tervislikku saunakogemust,» kinnitas Arco Vara juhatuse liige Miko-Ove Niinemäe.

Esimesed 16 saunakerist paigaldatakse praegu töös olevasse Kodulahe arenduse kortermajadesse. «Juba sügisel alustame aga järgmise etapi ehitust ja sinna on kavandatud 40 Saunumi saunaga korterit,» rääkis Miko-Ove Niinemäe. Tema sõnul sai valikut tehes määravaks Saunumi uudne tehnoloogia. «Me peame oluliseks kodud detailideni läbi mõelda ning kuna korterite puhul ei saa me rääkida puuküttega saunast, siis jätab elektrisaun tihti «õige» saunamehe külmaks. Meie soov oli pakkuda oma koduotsjatele ka korteritingimustes suurepärast saunakogemust ja koostöös Saunumiga saab see võimalikuks,» lisas Niinemäe.

Saunumi tegevjuhi Henri Lindali sõnul paigaldatakse Kodulahe arendusse Saunum Primary Set kerised. «Meie keriste tehnoloogia idee põhineb suitsusaunal, mida iseloomustab pikk ja pehme leil. Saunumi kerise unikaalsus seisneb tema tööpõhimõttes – keris võtab

leiliruumi lae alla tõusnud kuuma õhu ning põranda lähedalt (näiteks uksealusest avast) sisse pääseva külma õhu, segab need omavahel ära ja suunab siis ühtlase voona tagasi leiliruumi. Tulemuseks on mahe ja mõnus leil, mis sobib nii suurtele kui väikestele saunatajatele,» selgitas Lindal. «Lisaks saavad Kodulahe elanikud oma sauna seadistada neljale erinevale režiimile, valides kas klassikalise soome sauna, madalama temperatuuriga sanaariumi, 60% niiskusega aurusauna või soolasauna, mis on võimalik tänu Himaalaja soolale ja patenteeritud soolapihustamise meetodile.»

Arco Vara juhi Miko-Ove Niinemäe kinnitusel on rõõm koostööd teha ka seetõttu, et Saunum on kohalik ettevõte. «Võimalusel eelistame partneritena Eesti firmasid, eriti kui teame, et nende pakutavate toodete kvaliteet küünib maailmatasemeni.»

Saunumi tegevjuht Henri Lindal lisas omalt poolt, et Arco Vara Kodulahe kvartalis on projekteeritud lahendused ja tooted valitud keskkonnasõbralikkust ja energiasäästlikkust silmas pidades. «Arendajad on pannud suurt rõhku ka korterite sisekliimale ja nii tundus Saunumi toodete paigaldamine ka Saunumi kui sauna sisekliima tehnoloogia teerajaja jaoks ainuõige valik.»

Arco Vara Kodulahe elamuarendus asub Tallinnas Stroomi ranna ääres. I etapiga valmib hästi läbimõeldud planeeringuga elukeskkonda kokku 5 elamuhoonet 315 korteri ja 7 äripinnaga. Kolm maja on valmis ja müüdud, käib viimase kahe hoone ehitus, kus asub kokku 72 korterit. Praeguse seisuga on vabad veel vaid 5 korterit.