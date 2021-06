Esimene poolaasta Tallinna börsil: kuidas läks aktsiatel?

Inflatsioonihirm, kasvanud hoiused, koroonapiirangute tõttu väiksem võimalus raha kulutada ja teise samba pensionireformist tingitud huvi kasv tulevikuks ise oma raha paigutada on aidanud kaasa kohaliku aktsiaturu tõusule. Seda isegi juhul, kui osade ettevõtete tulemuste osas on raske näha aktsiate ostupõhjuseid. Aktsiate suhtarvud on kallid ja see pani analüütikud aktsiasoovitusi alandama, kuid see oli investoritele nagu hane selge vesi.