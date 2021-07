Võimas rahaliigutamine Tallinna börsil: nemad tegid tänavu suurimaid tehinguid

Esimene poolaasta pakkus Tallinna börsil kõvasti närvikõdi: 50 protsenti ja suuremad tõusud muutusid vahepeal nii tavaliseks, et ei pannud isegi kulmu kergitama. Tänaseks on mitmed aktsiad taas vajuma hakanud.

Mis juhtus? Miks aktsiad nii palju tõusid? Seda küsib endalt tõenäoliselt iga investor, kes Saunumi või Harju Elektri aktsiat vaatama satub. Ühest vastust on keeruline anda. Paljude aktsiate puhul on kaasa aidanud väike ja tugev fännkond, osade puhul piisas paarist heast uudisest, kolmandale andis hoogu lihtsalt asjaolu, et koroonakriis on taandumas ja inimesed on varmad investeerima. Tallinna börsi statistika järgi on ainuüksi tänavu börsile tulnud enam kui 5000 uut investorit ja eks kohalikud ikka eelkõige kohalikke aktsiad ka vaatavad.