Harju Elekter investeerib Skeletoni veel üle miljoni

Skeleton Technologies Group OÜ on Euroopa juhtiv grafeenil põhinevate superkondensaatorite ja energiasalvestussüsteemide tootja ja arendaja, mille kliendid on autotööstuse ettevõtted, tööstuslike seadmete tootjad ja juhtivad trammitootjad.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Üha märkimisväärsem osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 800 spetsialisti ning kontserni 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 30,7 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsil.

Osalus Skeletonis on Harju Elektri aktsiat sel aastal juba kõvasti lennutanud. Majandusleht Äripäev juhtis veebruari alguses tähelepanu sellele, et et Harju Elektri aktsia ostmise kaudu on võimalik investeerida Skeleton Technologiesi edusse. Ajaleht hindas Harju Elektrile kuuluva osaluse väärtuseks toona 30 miljonit eurot ja kirjutas, et Skeletoni valuatsiooni kerkides miljardi euroni tõuseks Harju Elektri osaluse väärtus üle 76 miljoni euro.