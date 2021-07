Saunumi käive kasvas seitsmendat kuud järjest

«Juuni alguses arvasin, et suvekuudel müüginumbrid kukuvad. Tavapäraselt nii ongi olnud. Seda enam on juuni müügikäive positiivne üllatus,» ütles Saunum Group ASi nõukogu esimees Andrus Vare. «2021. aasta esimese kvartaliga võrreldes üle kahe korra käibekasvu ning 2020. aasta teise kvartaliga ligi 10 korda käibekasvu lisab kindlust, et Saunumi seadmetele on nõudlust ning liigume heas tempos ja õiges suunas.»