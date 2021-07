Inbank teeb kontsernis vangerdusi

1. juulil 2021 alustab tegevust AS-i Inbank 100-protsendiline tütarettevõte AS Inbank Finance, mille kaudu hakkab pank pakkuma Eesti turul krediiditooteid. Ühtlasi liidetakse omavahel AS-i Inbank tütarettevõtted Inbank Technologies OÜ ja Maksekeskus Holding OÜ.

Ümberkorralduste eesmärk on toetada Inbanki rahvusvahelist laienemist ja ühtlustada õiguslikku struktuuri kõigil koduturgudel. Inbank tegutseb Eestis ja Lätis tütarettevõtte kaudu ning pangal on filiaalid Leedus ja Poolas. Ümberkorraldused ei too kaasa sisulisi muutusi Inbanki teenuste pakkumises. Samaks jääb ka Inbanki konsolideerimisgrupi visuaalne identiteet.