Elmo Rendi aktsia hüppas järsult kauplemise esimestel minutitel

Kokku on Elmo Rendil 2,2 miljonit aktsiat.

Elmo Rendi aktsiasümbol börsi alternatiivturul on ELMO.

Juhtkonna hinnangul on madalhooajale saavutatud kasv protsendina hea tulem, kuid kõrgemat müügitulu ja kaasnenud kasvu pidurdas saabunud uute sõidukite tarneviivitused ning nende infotehnoloogia seadistamisega seotud kitsaskohad. Viidatud takistused on juuni algusega likvideeritud ja sõidukeid on järjest toodud klientidele jagamisse.