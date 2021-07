Amazon kasutab ettevõtete peal uskumatuid jõuvõtteid

Et äri ajamine Amazoniga pole alati lust ja lillepidu, teavad kõik. Vähemtuntud on info, mille sai kätte Wall Street Journal. Nimelt kirjutab leht, et kui börsifirma tahab Amazoniga koostööd teha, siis nõuab Amazon lepingut, mis võimaldaks tal osta 15% börsiettevõttest optsioonide näol, mis võimaldaks tal osta pärast see osalus välja tegelikust väärtusest madalama summa eest.