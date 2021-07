Nio tegi kiibipuuduse kiuste müügirekordi

Nio aktsia, mis on viimasel aastal olnud üks eestlastest investorite lemmikuid, on nädalaga kallinenud ilma nähtava põhjuseta ligi viiendiku võrra. Ilmselt lootsid investorid, et hiinlased suudavad üleilmse pooljuhtide defitsiidi siiski seljatada ja teise kvartali müügitulemused seda ka kinnitavad. Lisaks eilsele, ligi 6-protsendilisele tõusule, on täna USA eelturul ja Frankfurdi börsil aktsia kallinenud juba üle kahe protsendi, 54,3 dollarini.