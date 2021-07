Investor Mari: kuum börsijuuni tõi portfelli 1000 eurot

Wise‘i aktsiaotsuse ja arvutused teen nõndasamuti nagu Eesti targemad investorid, kes ütlevad, et otsustavad asja üle siis, kui aktsia hind Londoni börsil uuel nädalal, eeldatavasti esmaspäeval, avalikuks läheb. Vaba raha on mul ligi 4000 eurot, sellega saab juba üht-teist turult näpata.

Aga lasin korraks numbrid läbi: kui Wise‘i turuväärtus oleks kauplemise ajal 5,04 miljardit naela (see selgub siis, kui aktsia kauplema pääseb), siis oleks viimase aasta kasumit arvestades ettevõtte P/E suhe 237. See tähendaks, et just nii palju aastaid viimase kasumi alusel ootama, et Wise mulle mu raha tagasi teeniks. Või siis peaksin lootma ja uskuma Wise‘i tugevat kasvu. Muuseas, üks, kellel on põhjust Wise‘i kasvu üle rõõmustada on ka LHV. LHV ütles, et Wise hoiab oma raha nende juures ja kuna pank on maksevahendajatele kehtestanud negatiivse intressi, siis mida rohkem Wise oma raha seal hoiab, seda rohkem LHV teenib.

Rahast rääkides: juunikuu oli mulle üks parimaid aegu vist terve investeerimiskarjääri vältel. Portfelli tuli juude tootlusena 1033,54 eurot pluss 600 eurot palgaraha – sain täna palga kätte ja igakuine 300 läks kohe kontole. Ehk portfelli kasv on olnud siin kuu ajaga 5,12%, millest ausat tootlust on 3,16% - ilus ikkagi! Kirjutamise hetkeks on portfell rahanumbrites paisunud 31633,54 euro peale.

Juunis jäid rohkem kängu ainult Merko Ehituse ja Siauliu Bankase aktsiad, millest esimene kaotas 5, teine 3 protsenti. Balti börsil minu jaoks aktsiate tõusude-languste osas midagi märkimisväärset ei toimunud, liikumised olid üsna pisikesed. Pisikesed tunduvad nad sellepärast, et investorid nagu mina oleme siin suurte ja võimsate liikumistega vahepeal ära harjunud.

Mari portfell juunikuus: 29791,22€- >31633,54 € ehk +5,12%

Jah, need, kellel on siin mõningaid äkilisemaid asju, võivad rõõmustada – näiteks need, kes vahpeal Elmo Renti märkisid, nägid täna börsil ikka kaunist tõusu. Jäin Elmo Rendi pakkumisest eemale, sest ettevõte on tegelenud juba jupp aega, aga äri on nii pisike ja konkurents nii karm, et mul on väga raske uskuda, et investoritele see raha tagasi tuuakse. Mina loodan sellele, et kui mu 30 Bercmani aktsiat nüüd börsil kauplema hakkavad, näen veelgi võimsamat aktsiarallit, sest 15-kordne ülemärkimine pole ka Balti börsil teab mis igapäevane asi.

Kõige tublim oli mul sel kuul Nio, kes sai mul ka riskipositsioonina sisse võetud. Vahepeal tundus, et autotootja alustab ilusat allamäge-sõitu, aga siis võttis ta hoopis noka üles ja tõi mulle juunis 25% lisa. Kokku on mul investeering 36% plussis, aga et teda on mul vähe – ostsin teda aprillis nende dollarite eest, mis mul parasjagu kontol olid – siis rahas annab see kokku ikka ainult paarsada eurot võitu.