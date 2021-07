Miljardäride kosmoseralli: võidujooksu finaal on kohe käes

Kui Jeff Bezos teatas, et nende esimene kosmoseturismi rakett stardib 20. juulil, siis briti miljardär Richard Branson teatas eile, et tema Virgin Galactic kosmoselaev jõuab kosmosesse üheksa päeva varem ehk juba 11. juulil.

Sellega trumpab Branson üle Bezose esimese miljardärina kosmosesse jõudmise osas.

Richard Bransoni kosmoseettevõtte Virgin Galacticu aktsia paistab silma suurte kõikumiste poolest FOTO: Kuvatõmmis

Virgin Galactic on juba aastaid tegelenud kosmoseturismi projektiga, kuid mitmed ebaõnnestumised on toonud tagasilööke. Kuigi kahe miljardäri kosmoseihalus on ristitud miljardäride kosmosesse võidujooksuks, on Branson intervjuudes märkinud, et ta pole mingisugusest võidujooksust huvitatud.

«Inimesed on selle muutnud võidujooksuks,» ütles ta CNNi ajakirjanikule Rachel Crane’ile antud intervjuus. «Väga ohtlik on selle muutmine võidujooksuks. Praeguseks on kõik piletid müüdud, me lendame ja kutsume ka mõned reisi broneerinud endaga kaasa, kuid see pole võidujooks.»

Jeff Bezos ( vaskul) ja Richard Branson. FOTO: Scanpix/AFP

Amazoni asutaja Jeff Bezos läheb Blue Origini esimesele tavalennul koos venna Mark Bezosega. Nendega koos naudib kosmoselennu kogemust ka 82-aastane naine Wally Funk, kes on samuti läbinud NASA Mercury ettevalmistusprogrammi.

Nädalaid kestnud vaikelu Blue Origini kosmoseplaani järel katkestas Virgin Galactic. Koos 70-aastase miljardäri Bransoniga osalevad lennul ka väljaõppeprogrammi juht Beth Moses ning ettevõtte töötajad Colin Bennett ja Sirisha Bandla.