Koroonaviiruse delta versioon võib börsimulle lõhata

Koroonaviiruse delta versioon on juba esindatud enam kui 90 riigis ning see on muutunud Ameerika Ühendriikides levinuimaks uute koroonaviirusesse nakatumiste variandiks.

Reuters pakub välja varaklassid, kus delta mure võib osutuda mulli lõhkavaks nõelaks.

Delta võib lüüa reisimisega seotud aktsiaid. USAs on kuu aja 25 halvima tootlusega aktsia seas Southwest Airlinesi, American Airlinesi, Delta ja Carnival Groupi aktsiad. USA Dow Jonesi reisimise aktsiaindeks langes juunis 3,35 protsenti. Samal ajal tõusis USA lai aktsiaindeks S&P 500 2,2 protsenti.

Lisaks koroonaviirusele on sektorile kehvasti mõjunud nafta juunikuine kümnendiku võrra kallinemine.

Koroonaviiruse leviku hoogustumine on mõjutab ka valuutakursse. Kuna Austraalias ja Suurbritannias on levik olnud hoogne, on see langetanud nii Austraalia dollari kui ka Briti naela kurssi.

Et USA keskpank on muutunud vähemalt sõnades ülilõdva rahapoliitika osas karmimaks, on see põhjustanud USA dollari tõusu. Juunis kallines USA dollar valuutakorvi vastu, mida tuntakse USA dollari indeksina, 2,7 protsenti.

«Varases faasis on delta variandi riskid enim näha Briti naela osas,» ütles valuutamaksete ettevõtte Tempus kauplemisjuht John Doyle. «Nüüd on seda enim näha Okeaania valuutades, mis on seotud Aasia riskikartusega.»

Viimastel nädalatel on osade investorite seas muutnud populaarseks USA valitsuse võlakirjade ostmine. Kardetakse, et USA majanduskasv võib olla tippu tegemas, millele järgneb kasvutempo aeglustumine. USA keskpank võib olla karmim tarbijahinnatõusu valguses. Investorid käsitlevad USA valitsuse võlakirju keerulistel aegadel maailma ühe populaarsema turvavarana.

Aktsiaturgudel on juba mõnda aega käimas rotatsioon kasvuaktsiate ja väärtusaktsiate vahel. Väärtusaktsiad, mille hind on madal võrreldes ettevõtte raamatupidamisväärtusega ja mis kipuvad olema rohkem sõltuvad majandustsüklitest, on tänavu tõusnud majanduse paranemise lootuses. Hiljuti on need aktsiad aga hakanud taas moest minema.

Seevastu kodusistumise aktsiad on võimalike uute liikumispiirangute valguses taas kerkinud. Nendeks on näiteks Amazon.com, Netflix, Zoom Video Communications ja ETSY.

JPMorgani strateeg Marko Kolanovic usub, et praegu toimuv eelistuste muutumine on sarnane veebruaris toimunud rotatsioonile, kus investorid eelistasid lühikest aega muutuda kaitsvamaks, kuid müüsid varsti võlakirjad maha ja läksid taas väärtusaktsiaid jahtima.