Euroopa Keskpank võib hakata pankade riskilusti trimmima

Ta hoiatas, et ühel hetkel saavad pandeemiaga võitlemise toetused läbi või kui investorid hakkavad ootama suurema inflatsiooni tõttu kõrgemaid intressitasemeid, võib finantsvõimendus hakata töötama kahjumlikult.

See võib lüüa otse panku, kuid mõjutada ka varipangandust, kus investeerimisfondid pakuvad krediiti, kirjutab Reuters.

Bloomberg kirjutas anonüümsetele allikatele viidates, et keskpank on Saksamaa suurimale pangale Deutsche Bankile teada andnud, et nad peavad tõenäoliselt panema võimendusega laenude kõrgema riski vastu rohkem kapitali.