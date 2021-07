1000 eurot trahvi: finantsinspektsioon karistas Eesti investorit

Et finantsinspektsioon investoreid trahviks, saati turumanipulatsiooni eest, on Eestis üliharuldane.

«Finantsinspektsioon jälgib börsil toimuvat ja vajadusel reageerib sobivalt. Vastavalt seadusele on turukuritarvitus keelatud ja rikkujat võib oodata rahatrahv. Kui tegu on toime pandud grupi poolt ja sellega on kahjustatud oluliselt väärtpaberituru usaldusväärsust, võib ähvardada isegi kuni nelja aastane vanglakaristus,» lisas amet anonüümselt.