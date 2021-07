Kullal oli viimase nelja aasta halvim kuu

Kulla hinda tabas juunis viimase nelja ja poole aasta suurim kuine langus. Seda suuresti tänu Föderaalreservi valmisolekule kontrollida inflatsioonisurvet intressimäärade võimaliku tõstmisega, mis vähendas metalli hoidmise atraktiivsust, vahendab Financial Times.

Kuld langes juunis 7 protsenti 1779 dollarini untsist. See jättis hinna endiselt selle aasta senise hinnavahemiku piiridesse, kuid oli selle suurim kuine langus alates 2016. aasta novembrist. Kullakaevandajate aktsiad on NYSE Arca Gold Bugs indeksi andmetel sel kuul langenud koguni 16 protsenti.

Kuld on olnud raskustes tugevama dollari ja võlakirjade tootluse tõusuga. Föderaalreservi ametnike eelmise kuu kommentaarid viitasid sellele, et intressimäärade tõusu tõenäosus 2023. aastal on suurenenud. Kuld kannatab võlakirjade tootluse tõusu korral, sest metall ei paku investoritele tootlust.

«Praegu ei ole kulla järele suurt nõudlust,» ütles Newton Investment Managementi fondijuht Suzanne Hutchins. «Kuld on hea, kui inflatsioon on väga kõrge ja see on hea, kui on palju deflatsiooni, aga me oleme selles keskmises, halvas tsoonis.»

Kulla hind kerkis 2020. aasta augustis rekordtasemele, ületades 2000 dollarit untsilt, kuna tunti muret Covid-19 mõju pärast maailmamajandusele. Kuid kuna USAs ja Euroopas on vaktsiinid kasutusele võetud, on kuld kannatanud, kuna investorid on muutunud majanduse taastumise suhtes optimistlikumaks.

Citi analüütikud ütlesid, et nad ootavad, et kulla hind jätkab suve jooksul langust, kuid ei toimu krahhi. Nad prognoosivad järgmise aasta hinnaks 1760 dollarit untsist.

Majandusteadlased on eriarvamusel, kui tugevaks ja pikaajaliseks osutub inflatsioon ja millal keskpangad reageerivad sellele intressimäärade tõstmisega. Mõned kulla fännid aga usuvad, et inflatsioon võib väljuda kontrolli alt ja tõsta väärismetalli hinda, mida sageli peetakse inflatsiooni kaitseks.

Scottish Investment Trusti juht Alasdair McKinnon ütles, et ta kahtleb, kas Föderaalreserv ja teised keskpangad suudavad kontrollida kasvavat inflatsioonisurvet, mis mõjutab kõike alates majade hindadest kuni kasutatud autodeni.