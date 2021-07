Tesla tarnis rekordkoguse sõidukeid

Siiski on teise kvartali tulemus rekordiline. Tesla tarnis 2021. aasta esimeses kvartalis umbes 185 000 sõidukit, võrreldes 2020. aasta neljanda kvartali 181 000 sõidukiga ja 2020. aasta esimese kvartali 88 000 sõidukiga. Kuigi kasv on jätkuv, ootasid investorid tõenäoliselt tugevamat kasvu.

Teises kvartalis mõjutasid Teslat varuosade puudus ja hinnatõusud, mis vaevasid kõiki autotootjaid. Ettevõtte tegevjuht Elon Musk ütles 31. mail Twitteris, et Tesla on teinud mõned disainiotsused osaliselt selleks, et tulla toime kasvavate kuludega. Ta lisas, et Tesla sõidukite hinnatõus oli «tingitud kogu tööstusharu suurest tarneahela hinnasurvest. Eriti toorainete puhul.»