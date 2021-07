George Sorose investeerimisfond on väidetavalt hakanud Bitcoiniga kauplema

«On tõeline hirm fiat-valuutade devalveerimise ees ja kui te mõtlete Bitcoinile, siis ma ei usu, et see on valuuta. Ma arvan, et see on kaup ja see on kaup, mis on kergesti ladustatav, kergesti ülekantav, USA maksuamet liigitab seda füüsiliseks varaks, selle varud on piiratud koguses ja vähenemas iga nelja aasta tagant poole võrra, nii et ma arvan, et see on põnev,» ütles Fitzpatrick.