Volvo plaanib tulla börsile 2021. aasta lõpuks

«Me kaalume võimalust teha enne aasta lõppu IPO,» ütles Volvo tegevjuht Håkan Samuelsson intervjuus Reutersile, lisades, et firma kavatseb noteerida aktsiaid Nasdaq Stockholmi börsil.

Samuelsson ja Volvo juhatuse liikmed tutvustasid kolmapäeval ulatusliku tegevuskava, et saada 2030. aastaks täielikult elektriautode tootjaks, sealhulgas on kavas müüa 600 000 akutoitel töötavat elektriautot aastakümne keskpaigaks ja ehitada 2026. aastaks suur akutehas Euroopasse.

Volvo lükkas selle aasta alguses tagasi kavandatava ühinemise oma Hiina emaettevõttega, Hongkongi börsil noteeritud Geelyga. Märtsis ütles Geely, et Volvo uurib võimalusi turgudel, sealhulgas aktsiate esmast avalikku pakkumist ja börsil noteerimist.

Viimase kahe aasta jooksul on Ameerika Ühendriikides ja Hiinas börsile läinud terve hulk idufirmasid, kes järgivad elektrisõidukite turuliidrit Teslat, kasutades ära investorite entusiasmi selleks, et hankida odavat kapitali, et konkureerida selliste väljakujunenud kaubamärkidega nagu Volvo.