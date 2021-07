Täna leiab aset saatuslik kohtumine, mis võib nafta hinna rallima panna

Aga siis otsustasid Ühendemiraadid, et neile see ei sobi ning neljapäeval blokeerisid nad uut otsust. Reuters kirjutab, et Ühendemiraadid ei blokeeri otseselt tootmismahtude suurendamist, vastupidi. Nad on huvitatud sellest, et nad saaksid ise rohkem toota – aga selleks on neil vaja, et OPEC nende tootmismahtu teistmoodi vaataks. Kui praegu on Ühendemiraatide päevane naftatootmine fikseeritud 3,2 miljoni barreli tasemel, siis nüüd loodetakse see number tõsta 3,8 miljonile barrelile. Naftaliitlaste arutelud jätkusid veel nädalavahetusel, kuid head otsust ei tulnud.