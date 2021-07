Tesla indeksisse pääs läks investoritele maksma hiigelsumma

Elektrisõidukite populariseerija oli maailmas turuväärtuselt juba seitsmendal kohal, enne kui see 2020. aasta lõpus S&P indeksi koosseisu arvati.

Enne indeksisse pääsu oli Tesla aktsia 12 kuuga juba tõusnud 764 protsenti. Osaliselt oli tõusu taga ootus, et aktsia pääseb indeksisse ja seejärel peavad indeksit järgivad fondid hinnast olenemata aktsiat ostma. Ettevõte oli väärt sama palju kui müügimahult üheksa maailma suurimat autotootjat kokku. Nende autotootjate toodang andis 94 protsenti maailmas müüdud autodest.

Indeksisse saamise järel kukkus aktsia kuue kuuga. Kui Tesla aktsia arvati indeksist välja, tõusis see jälle 48 protsenti.

Kuigi Tesla on ekstreemne näide, näitab Research Affiliatesi (RA) analüüs, et turuväärtusega läbikaalutud aktsiaindeksites kipub investeerimisel koosseisu rebalansseerimisel välja tulema sedasi, et ostetakse kallilt ja müüakse odavalt.